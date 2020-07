Eddie Komboïgo, président du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), a été investi dimanche candidat pour l'élection présidentielle de novembre au Burkina Faso, ont rapporté dimanche des médias locaux. "Nous, militants du CDP , désignons et investissons le camarade Eddie candidat à l'élection présidentielle du 22 novembre", a déclaré le premier vice-président du parti, Achille Tapsoba, lisant une résolution adoptée à l'issue du congrès qui a réuni plusieurs milliers de militants au palais des sports de Ouagadougou.

Expert-comptable, 56 ans, Eddie Komboïgo, préside le CDP depuis 2015 après le départ de l'ancien président Blaise Compaoré, fondateur du parti, renversé par une insurrection populaire en 2014 après 27 ans de règne. Déjà prétendant à la présidentielle de 2015, Eddie Komboïgo avait vu sa candidature rejetée en vertu d'une loi excluant les proches de Compaoré. Lors du scrutin présidentiel, Eddie Komboïgo sera opposé au président Roch Marc Christian Kaboré, qui brigue un deuxième mandat, et au chef de file de l'opposition Zéphirin Diabré, investi samedi par son parti, l'Union pour le progrès et le changement (UPC). Il devrait être opposé aussi à l'ex-Premier ministre Kadré Désiré Ouédraogo, le président de l'Alliance pour la démocratie et la Fédération - Rassemblement démocratique africain, Gilbert Noël Ouédraogo. Parmi les autres grands postulants figurent Tahirou Barry, un ministre démissionnaire du premier gouvernement de Kaboré, ou le juriste Abdoulaye Soma. Roch Marc Christian Kaboré a été élu en 2015 avec 53,49% des voix.