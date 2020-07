La Chine a pris possession lundi du consulat des Etats-Unis à Chengdu peu après le départ des derniers fonctionnaires américains.

les Américains ont eu trois jours pour évacuer leur consulat, de même qu'ils avaient donné trois jours la semaine dernière aux Chinois pour quitter leur mission diplomatique dans la métropole texane. Symboliquement, la bannière étoilée a été descendue à l'aube à l'intérieur du complexe diplomatique de Chengdu, une cité géante de 16,5 millions d'habitants.

Dans un bref communiqué, le ministère chinois des Affaires étrangères a confirmé ensuite la fermeture du consulat et indiqué que la Chine avait "pris possession" du bâtiment à 10H00 (02H00 GMT).

Pékin avait protesté après l'entrée vendredi d'agents américains dans son consulat de Houston après le départ des fonctionnaires chinois.

Ce bâtiment est "une propriété nationale de la Chine", avait souligné le ministère chinois des Affaires étrangères, se référant au droit international.

Inauguré en 1985, le consulat américain de Chengdu est devenu vendredi le dernier sujet d'une li ste de contentieux entre Pékin et Washington, Cette décision constitue la réponse de Pekin régime à la fermeture forcée de son consulat de Houston par l'administration Trump, sur fond d'accusations d'espionnage. "Certains employés du consulat des Etats-Unis à Chengdu se sont livrés à des activités sortant de leurs attributions, ils se sont ingérés dans les affaires intérieures de la Chine et ont mis en danger la sécurité et les intérêts chinois", a indique en réponse la diplomatie chinoise.