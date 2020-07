M. Ismail a précisé que les colons avaient fait incursion ce matin dans la ville d'Al Bireh et ont écrit des slogans racistes sur les murs intérieurs de la mosquée et incendié ses installations.

Le maire a condamné cet "acte criminel qui reflète la mentalité extrémiste" de l’occupant israélien.

Le ministère des Waqfs et des affaires religieuses a dénoncé de son côté la tentative de l’incendie de la mosquée dans la ville d’Al-Bireh.

"Avec l'absence des sanctions "dissuasives, les colons continuent de commettre plus de crimes et de violations contre les Palestiniens, leurs propriétés et leurs lieux saints dans différentes régions de la Cisjordanie et d'El Qods occupées", a indiqué le ministère.