La reprise de l’économie sud-africaine de son actuelle crise aggravée par la pandémie du coronavirus sera longue et difficile, a estimé, lundi, le président sud-africain, Cyril Ramaphosa.

"Des mesures ont été mises en place pour aider la reprise de l’économie", a dit Ramaphosa, dans sa newsletter hebdomadaire, notant que les analystes estiment que la pandémie du Covid-19 devra "conduire à la perte de millions d’emplois" dans le pays.

Pour faire face à cette situation, le gouvernement a mis en place, dans le cadre de la loi de finance présentée en juin dernier, un "plan de protection et de création d’emplois", a ajouté le chef d’Etat sud-africain."Pour sortir de l’actuelle crise, l’Afrique du Sud a besoin de mettre en œuvre des plans bien préparés", a-t-il dit.

Des chiffres publiés avant l’arrivée du coronavirus, montraient que le chômage affecte environ 30 pc de la population active de l’Afrique du Sud. Des rapports estiment que ce taux devrait passer à presque 50 pc en raison de l’impact de la pandémie.

L’économie sud-africaine, en crise depuis presque une décenni e, est retombée dans la récession au dernier trimestre de l’année dernière.

Sur l’ensemble de 2019, son produit intérieur brut (PIB) n’a augmenté que de 0,2 pc, sa plus faible progression depuis la tempête financière mondiale de 2008.

Selon les dernières prévisions des institutions financières internationales et de la Banque centrale sud-africaine, la pandémie du Covid-19 devrait faire reculer la croissance économique sud-africain d’environ de 6 pc en 2020.