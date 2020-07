L'Administration nationale de l'espace de la Chine (ANEC) a annoncé vendredi le lancement d'une campagne mondiale pour nommer le rover martien du pays.

Selon le Centre de l'exploration lunaire et du programme spatial de l'ANEC, l'événement se déroulera en quatre étapes, à savoir la proposition des noms, la sélection par un jury des dix meilleurs noms, la sélection des trois meilleurs noms par les votes du public et la sélection finale.

A compter du 24 juillet au 12 août, les gens peuvent proposer des noms via l'application mobile de Baidu ou au bureau de la campagne sous forme papier.

Selon l'ANEC, la campagne devrait favoriser la vulgarisation des connaissances spatiales et la sensibilisation du public sur l'industrie spatiale.

La Chine a lancé jeudi TianWen-1, une mission d'exploration de Mars, visant à accomplir l'entrée en orbite, l'atterrissage et le sondage en une seule mission et marquant un premier pas dans son exploration planétaire du système solaire.

Tianwen-1 devrait atteindre Mars vers février 2021.

Après l'entrée en orbite martienne, il passera deux à trois mois à explorer les sites d' atterrissage potentiels à l'aide d'une caméra à haute résolution pour se préparer à l'atterrissage en mai.

Après l'atterrissage, un rover sera libéré pour réaliser des explorations scientifiques avec une durée de vie prévue d'au moins 90 jours martiens (environ trois mois sur Terre).

L'orbiteur, avec une durée de vie d'une année martienne (environ 687 jours sur Terre), relaiera les communications du rover tout en effectuant ses propres détections scientifiques.