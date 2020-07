Trois lauréats des prix littéraires Méditerranée 2020, et un de leurs éditeurs boycotteront la remise des prix le 3 octobre dans la ville française de Perpignan (Sud-Est), qui a récemment élu pour maire Louis Aliot, membre du parti d'extrême droit Rassemblement national (RN).

Bruno Doucey, l'éditeur de la poétesse algéro-tuniso-française Souad Labbize, a indiqué dans un communiqué vendredi que sa maison d'édition ne se rendra "pas à la remise du prix, pas plus" que Mme Labbize elle-même.

Ce prix étant "placé sous la houlette du Centre Méditerranéen de Littérature (CLM), parrainé par la mairie de Perpignan" et devant être remis "par son organisateur, le nouvel adjoint à la Culture de la ville", André Bonet, "il nous semble inopportun de paraître apporter la moindre caution à une équipe municipale qui incarne l'inverse de toutes les valeurs que nous défendons", précisent les Editions Doucey.

Co-lauréate avec Carles Diaz du prix Méditerranée Poésie 2020 pour son recueil "Je franchis les barbelés", Mme Labbize a co-signé avec l'écrivain marocain francophone Mahi Binebine (prix Méditerranée 2020 pour "Rue du pardon") et le romancier italien Giosuè Calaciura (prix Etranger 2020 pour "Borgo Vecchio") un texte annonçant qu'ils déclineront l'invitation à la cérémonie.

Il s'agit d'"éviter tout amalgame et toute récupération ou instrumentalisation de la culture à des fins idéologiques ou politiques", précisent les auteurs. Le président du jury, l'écrivain et académicien Dominique Fernandez, en a également démissionné.

Ces prises de position découlent d'une "petite cabale totalement hors sujet", une "tempête dans un verre d'eau", a déclaré Alain Bonet, président historique, avant sa démission en février, du CML, créé à Perpignan en 1982 avec l'appui du ministre socialiste de la Culture de l'époque, Jack Lang.

"Ces trois lauréats auraient dû refuser le prix, c'est cela qui aurait été courageux", a-t-il ajouté, réaffirmant son estime pour la qualité de leurs oeuvres et l'engagement du CML en faveur de l"'esprit de partage et de fraternité" en Méditerranée.

A la tête d'une liste sans étiquette, Louis Aliot a remporté la mairie de Perpignan en juin, faisant de cette ville la plus grosse prise municipale du RN.