Selon un article du quotidien publié sur son site Internet, une répression croissante des journalistes par les autorités américaines a été observée ces dernières semaines après que l'administration Trump a déployé des agents fédéraux dans plusieurs villes où les manifestants demandent la justice raciale.

Il a cité une source onusienne, selon laquelle les journalistes couvrant les manifestations aux Etats-Unis doivent être autorisés à faire leur travail sans crainte d'être attaqués ou arrêtés. "Les manifestations doivent pouvoir se poursuivre sans que ceux qui y participent, ainsi que les personnes qui les rapportent, les journalistes, risquent d'être arrêtées ou détenues arbitrairement, d'être soumises à un usage inutilement disproportionné ou discriminatoire de la force ou de subir d'autres violations de leurs droits", a de son côté déclaré Liz Throssell, la porte-parole du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, lors d'une conférence de presse à Genève, citée par The Independent. Selon le journal, son correspondant en chef aux Etats-Unis Andrew Buncombe a été arrêté le 1er juillet à Seattle alors qu'il faisait un reportage sur les manifestations.

Il a été accusé de ne pas s'être dispersé alors qu'il s'était identifié à plusieurs reprises comme journaliste et a été placé en garde à vue pendant au moins huit heures avant d'être libéré.

En réponse, The Independent a lancé une campagne intitulée "Le journalisme n'est pas un crime" pour protéger les journalistes. "Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est la fréquence à laquelle les droits de l'homme de beaucoup, y compris les journalistes, semblent être négligés par les forces de police américaines qui se voient accorder une immunité extraordinaire contre les poursuites.

Une certaine philosophie institutionnelle s'est développée selon laquelle la police est au-dessus des lois et a si peu à craindre du regard de la presse qu'ils peuvent enfermer les journalistes en toute impunité", selon The Independent dans un éditorial annonçant l'initiative. Selon le quotidien britannique, jusqu'à présent, plus de 70 journalistes ont été arrêtés aux Etats-Unis lors des manifestations de "Black Lives Matter", tandis que des dizaines d'autres ont été blessés par d es balles en caoutchouc, du gaz poivré et des gaz lacrymogènes.