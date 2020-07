Des pluies torrentielles ont frappé la province chinoise du Hubei (centre) ce week-end, faisant cinq morts et un disparu, ont annoncé lundi les autorités locales.

De fortes précipitations se sont abattues samedi dernier sur le district de Jianshi de la préfecture autonome Tujia et Miao d'Enshi, provoquant des crues et des glissements de terrain, selon le gouvernement de Jianshi. Le gouvernement a élevé la réponse d'urgence de la prévention des inondations du niveau II au niveau I, soit le plus élevé du système chinois de réponse d'urgence à quatre niveaux face aux inondations. Dimanche à 18h00, les pluies avaient affecté plus de 160.000 résidents, dont 60.000 avaient été évacués. Les pluies ont également affecté environ 2.900 hectares de cultures, a indiqué le gouvernement. La circulation, les communications et la fourniture d'eau et d'électricité au centre-ville du district ont en grande partie été rétablies.