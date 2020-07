Vingt-six réfugiés rohingyas dont on craignait qu'ils avaient péri en mer ont été retrouvés se cachant dans la forêt sur une île malaisienne, a annoncé lundi un responsable malaisien.

Des recherches avaient été lancées ce weekend après qu'un autre réfugié voyageant sur le même bateau et arrivé à la nage sur l'île de Langkawi, tout près de la frontière thaïlandaise, eut donné l'alerte.

Il avait initialement affirmé que le bateau s'était renversé avant d'admettre que ce n'était pas vrai et les 26 ont été retrouvés dimanche soir, a déclaré le chef des garde-côtes malaisiens Mohamad Zubil Mat Som, cité par des médias.

Tous les migrants retrouvés sur une petite île au nord-ouest de Langkawi, ont été arrêtés et subiront des tests du coronavirus avant d'être remis aux services de l'immigration.

La Malaisie est une destination privilégiée des Rohingyas fuyant les persécutions en Birmanie.

Mais les autorités malaisiennes ont ces derniers mois cherché à empêcher les migrants d'arriver, de crainte d'une propagation du coronavirus.

Et quelque 750.000 d'entre eux ont fui le pays depuis août 2017 et se t rouvent dans d'immenses camps de fortune au Bangladesh voisin.

Beaucoup ont depuis cherché à gagner la Malaisie ou l'Indonésie, au moyen de passeurs qui leur demandent parfois plus de 2.000 dollars par personne pour un voyage des plus périlleux, selon les médias.

Mohamad Zubil a dit soupçonner que des passeurs aient transféré les clandestins d'un gros bateau vers de plus petites embarcations avant de les conduire à terre.

"Nous avons identifié les passeurs, parmi lesquels figurent un Rohingya.