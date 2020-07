Plusieurs tags injurieux et une croix gammée ont été tracés sur la façade de la mosquée d'Agen, dans le sud-ouest de la France, au cours de la nuit de samedi à dimanche, ont indiqué des sources judiciaire et préfectorale.

Parmi ces tags de couleur rouge, figurait une croix gammée, a dit une source judiciaire. Dans un tweet, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a condamné "avec la plus grande fermeté les dégradations inacceptables qui ont visé la mosquée d'Agen.

Ces actes odieux sont contraires aux valeurs de la République. Soutien aux Musulmans d'Agen". Sur son compte Twitter, la préfecture du département du Lot-et-Garonne a elle aussi condamné "fermement les dégradations et actes odieux commis" sur l'édifice, "en totale contradiction" avec "la liberté des cultes".

Une enquête a été ouverte par la police d'Agen.