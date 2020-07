Les Scouts musulmans algériens (SMA) ont contribué aux efforts de lutte contre le coronavirus depuis le début de la pandémie avec plus de 200.000 kits alimentaires et 3 millions de masques de protection distribués aux citoyens à travers le pays, a déclaré dimanche à El Bayadh le commandant général des SMA, Abderrahmane Hamzaoui.

En marge du lancement d'une campagne de sensibilisation pour la prévention contre le coronavirus portant sur la distribution de 1.500 masques de protection au centre-ville d'El Bayadh, M. Hamzaoui a souligné que les SMA ont mobilisé tous ses faoudjs pour contribuer aux efforts de prévention et l'action de solidarité, notamment la prise en charge des couches démunies et nécessiteuses touchées par les retombées de la pandémie à travers le pays.

Il a fait savoir que les SMA ont procédé il y a une semaine lors d'une deuxième campagne nationale de lutte contre l'épidémie du coronavirus, à la distribution de masques de protection aux citoyens, tout en les sensibilisant sur la nécessité de respecter les mesures préventives, en plus d'opérations de désinfection des rues et des quartiers, de don du sang et de remise de colis alimentaires aux populations pauvres et nécessiteuses.

Le responsable scout a annoncé que dans le cadre de cette campagne portant le slogan "Sensibilisation et solidarité, nous vaincrons l'épidémie", des dons de moutons du sacrifice à des familles pauvres et nécessiteuses en prévision de l’Aid El Adha.

Les SMA ont mobilisé, à cet effet, plus de 30 000 volontaires parmi ses faoudjs scouts et des jeunes formés à travers toutes les wilayas du pays, en coordination avec des associations activant sur le terrain et les autorités des wilayas . Dans ce sens, M. Hamzaoui a appelé le peuple algérien à la solidarité et l'adhésion à toutes les démarches qui permettent de sortir de la crise le plus rapidement possibles et à moindres pertes.

L'événement a été marqué par la signature d’une convention de partenariat entre le commissariat de wilaya des SMA et les directions des Moudjahidine et de la Jeunesse et des Sports pour renforcer la coopération, à travers notamment la participation à différentes manifestations et à consolider les valeurs nationales chez les générations via ces activités.

A cette occasion, des représentants de la société civile activant dans le domaine à El Bayadh ont été honorés et une campagne de don du sang au profit des malades a été organisée.