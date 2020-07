Un total de 24 points anarchiques de vente de moutons de l’Aid, ont été fermé au niveau de plusieurs communes de la wilaya de Boumerdes, dans le cadre des mesures de prévention contre la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), a-t-on appris, dimanche, auprès de la directrice du commerce de la wilaya, samia Ababsa.

"Nous avons procédé à la fermeture de 24 points de vente de moutons de l’Aid, suite au constat du non respect des mesures de prévention contre la pandémie du nouveau coronavirus, à leur niveau, dans le cadre d’opérations de contrôle des marchés à bestiaux, réalisées par les agents du commerce, accompagnés d’éléments de la sûreté et de la gendarmerie nationales", a indiqué à l’APS M. Ababsa. Cette même responsable a assuré de la "poursuite de ces opérations de contrôle, menées dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de lutte contre la propagation de la Covid-19, et qui touchent l’ensemble des locaux, marchés et centres commerciaux" , a-t-elle souligné.

A noter l’ouverture, dernièrement, de 86 points de vente de moutons, à travers une vingtaine de communes de la wilaya de Boumerdes, en p révision de l’Aïd El Adha (fête du sacrifice). Cette mesure, qui organise la vente de bétail, a été décidée par un arrêté du wali, au titre des mesures de prévention contre la pandémie du nouveau Coronavirus (Covid-19) exposant les contrevenants à des sanctions fixées par la loi, rapelle-t-on Selon ce même arrêté , les gérants de ces points de vente, fixés au niveau des fermes agricoles de la wilaya, sont tenus de "veiller au respect strict des mesures préventives", à travers notamment par l’organisation des sorties et entrées des clients, le respect de la distanciation physique, le port des masques de protection par ceux qui fréquenteront ces espaces, et des gants par les vendeurs, tout en mettant les masques de protection à la disposition des clients. A cela s’ajoute, l’obligation faite aux gérants de ces points, de procéder quotidiennement au nettoyage des lieux à la fin de la journée, tout en désinfectant le site et ses environs avec de la chaux, et en veillant à l'application des mesures de prévention.

Ces points de vente doivent, également, être entourés de barrières, et dotés de points d’eau et de nourriture pour les bêtes.