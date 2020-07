Quelque 39 personnes ont été verbalisées à Tizi-Ouzou, par la police pour infraction aux règles de prévention contre la propagation de la pandémie de la covid-19, a indiqué dimanche la cellule de communication de la sûreté de wilaya dans un communiqué.

Les procès-verbaux contre ces contrevenants ont été établis lors d’opérations de contrôle, menées dans le cadre de l’application des mesures de prévention et de lutte contre la pandémie du Coronavirus (Covid-19) ayant ciblé notamment les espaces de regroupement de citoyens, par les services de la sûreté de wilaya et de la sûreté de daïra de Tigzirt (40 km au nord de Tizi-Ouzou), a-t-on ajouté.

Au chef-lieu de wilaya, ces opérations de contrôle qui ont concerné "des lieux connaissant des rassemblements à travers la ville", se sont soldées par le transfert de soixante-dix-huit (78) personnes dont cinquante-quatre (54) ont été soumises à un contrôle d’identité, et vingt-quatre (24) ont fait l’objet de PV de contravention pour non-respect de la distanciation sociale et non-port du masque de protection", a- t-on précisé dans le même document.

De leur côté les forces de police de la sûreté de daïra de Tigzirt ont verbalisé, lors d’une opération de contrôle, trois individus pour non-respect de la distanciation sociale, et douze (12) autres pour non-port du masque de protection, a-t-on souligné.