Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya d'Annaba où deux personnes ont trouvé la mort et 10 autres ont été blessées dans un accident tragique, précise la même source.

Par ailleurs, les éléments de la Protection civile de la wilaya de Relizane ont repêché le corps sans vie d'une fillette âgée de 2 ans, noyée dans une retenue collinaire au douar El Ghabarnia dans la commune de Sidi Khettab.

Concernant les activités de lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), les unités de la Protection civile ont effectué, durant les dernières 24 heures, 132 opérations de sensibilisation à travers tout le territoire national, rappelant à cette occasion aux citoyens la nécessité du respect du confinement ainsi que les règles de la distanciation physique.

En outre, 163 opérations de désinfection générale ont été effectuées touchant l’ensem ble des infrastructures et édifices publics, quartiers et ruelles, selon la même source, relevant que 622 agents, 90 ambulances et 85 engins ont été mobilisés, ainsi que la mise en place de dispositifs de surveillance dans 35 sites d’hébergement destinés au confinement des citoyens rapatriés à travers les wilayas d’Alger, El Oued, Ain Temouchent, Mostaganem,Tlemcen, Annaba, Boumerdes, Tipaza, illizi, Constantine, El Taref, Oran, Guelma et Biskra.

S'agissant du dispositif de lutte contre les incendies de forets et les récoltes, il a été enregistré, durant la même période, 22 incendies de forets, 13 incendies de maquis, 16 incendies d’herbes et 07 incendies de récoltes ayant causé des pertes estimées a 97 ha de foret, 74 ha de maquis, 126 ha d’herbes, 8 120 bottes de foins et 3 093 arbres fruitiers brulés.