La Belgique a enregistré au cours des derniers jours une augmentation "inquiétante" des cas de coronavirus, en particulier dans la province d'Anvers (nord), ont annoncé lundi les autorités sanitaires, au moment où le pays envisage de durcir ses mesures de prévention.

"L'augmentation rapide du nombre de cas est inquiétante", a déclaré en conférence de presse la professeure Frédérique Jacobs, qui dirige la clinique de maladies infectieuses à l'hôpital Erasme de Bruxelles. Elle a souligné que la situation était "particulièrement problématique dans la province d'Anvers, qui a enregistré 47% des nouvelles infections la semaine passée". Des mesures ont été prises localement pour tenter de contenir l'épidémie. Mais "le nombre d'infections augmente également considérablement dans le reste du pays", a ajouté Mme Jacobs. Les autorités belges sont réunies lundi au sein d'un Conseil national de sécurité, pour envisager des mesures nationales supplémentaires face à la hausse des cas. En moyenne, 279 personnes par jour ont contracté une infection au Covid-19 au cours de la dernière semaine, contre 163 la semaine précédente. "La plupart des infections surviennent encore dans la population active c'est-à-dire les personnes âgées de 20 à 59 ans", a souligné Frédérique Jacobs. "Il faudra un certain temps afin de remettre de l'ordre dans la situation et pour cela nous devrons tous ajuster nos comportements", a-t-elle insisté. Le pays comptait lundi 66.026 cas recensés depuis le début de la pandémie et 9.821 décès. La mort d'une fillette de trois ans, la plus jeune victime de Belgique, a été annoncé vendredi. L'enfant présentait plusieurs pathologies associées. "C'est indéniablement une courbe inquiétante qui se dessine actuellement", a déclaré un porte-parole du Centre national de crise, Antoine Iseux, au cours de la conférence de presse.

Mais "ensemble, nous pouvons éviter une envolée de cette vague", a-t-il ajouté. Des mesures renforcées sont entrées en vigueur samedi, en particulier le port obligatoire du masque dans les endroits à forte fréquentation, comme les marchés, les brocantes, les rues commerçantes, les hôtels, les restaurants et les cafés. Le masque était déjà obligatoire depuis le 11 juillet dans les transports en commun, les magasins, les cinémas, les lieux de culte ou encore les musées et bibliothèques.

La Belgique est un des pays qui compte le plus grand nombre de morts du Covid-19 par rapport à sa population, avec 85 décès pour 100.000 habitants.