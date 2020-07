La maison de jeunes Bouchikhi Cheikh d’Illizi a été transformée en service d’isolement sanitaire des malades confirmés de la Covid-19 et/ou les cas suspects, a-t-on appris dimanche des responsables de ce service.

Cette mesure a été prise dans l’objectif de réduire la pression sur l’établissement public hospitalier (EPH) Targui Wantimidi du chef lieu de wilaya qui accueille ces dernier jours un nombre croissant de cas confirmés et suspects, a expliqué le chef du service isolement sanitaire Dr. Moud Mohamed Ali. Cinq (5) patients contaminés par le coronavirus sont actuellement en soins intensifs au niveau de la maison de jeunes, sous la supervision d’un staff médical et paramédical mobilisé, a-t-il ajouté.

"L’état de santé des malades traités est stable et ils se rétablissent progressivement", a assuré ce responsable, précisant que "toutes les conditions nécessaires ont été réunies pour assurer une meilleure prise en charge des patients." Des démarches ont été entreprises également pour l’exploitation de la résidence de l’Institut national de formation professionnelle d’Illizi en service d’isolement sanitaire en cas de nécessité, avait indiqué auparavant le directeur de la santé, de la population et de la réforme hospitalière (DSPRH) de la wilaya d’Illizi, Ahmed Zenati.

La situation épidémiologique dans la wilaya d’Illizi a connu ces derniers jours une tendance à la hausse des cas d’infection avec un total de 65 cas confirmés du coronavirus, a-t-on signalé.