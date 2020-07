Deux cent soixante (260) ressortissants algériens bloqués au Canada depuis la suspension du trafic aérien, causée par la pandémie du coronavirus, sont arrivés dimanche à l’aéroport international Mohamed Boudiaf de Constantine.

Ces Algériens ont été rapatriés à bord d’un avion de la compagnie aérienne nationale Air Algérie, dans le cadre du programme national de rapatriement de plusieurs milliers de citoyens algériens bloqués à l’étranger.

Accueillis et pris en charge par les services du tourisme, ceux de la direction de l'administration locale (DAL) et de la direction de la santé et de la population (DSP), ces rapatriés ont été soumis aux examens médicaux d’usage, avant d'être transférés à l’hôtel "Marriott", du chef lieu, où ils passeront la période de confinement sanitaire de quatorze (14) jours, a-t-on indiqué.

Un staff médical et paramédical a été mobilisé pour le suivi quotidien de l’état de santé des personnes confinées, selon les services la direction locale de la santé et de la population (DSP).

Depuis le début des opérations de rapatriement, 844 Algériens ont été évacués depuis l’Italie, la Malaisie, le Qatar et le Canada vers Constantine.