L’Algérie a reçu samedi un don de huit (8) tonnes de matériels médicaux de la Turquie, constitué essentiellement d’appareils respiratoires, destinés à concourir à l'effort national de lutte contre la propagation du Coronavirus (Covid-19).

Dans une déclaration à la presse au siège de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) où le don a été réceptionné, l’ambassadrice de la Turquie en Algérie, Mahinur Ozdemir Goktas, a indiqué que ces appareils, au nombre de 25, sont une "pure fabrication turque et peuvent être utilisés à long terme".

Le don est composé également, a-t-elle fait savoir, de thermo-cycleurs pour PCR, de masques 3 plis, de masque de protection FFP2 et de combinaisons avec cagoules. "L’Algérie est un pays frère et nous avons une histoire et une tradition commune.

Et c'est dans le cadre de la solidarité et avec honneur, que nous faisons don de ce matériel médical pour vous accompagner dans votre lutte contre le coronavirus", a-t-elle déclaré, lors d'un point de presse commun avec le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid , signalant que "l’Algérie et les Etats-Unis sont les seuls pays à avoir reçu de la Turquie des aides de cette nature". Accompagné lors de cette sortie du ministre délégué chargé de la Réforme hospitalière, le Pr Ismaïl Mesbah, le ministre de la Santé a souligné, pour sa part, la relation "fraternelle" qu'entretient l'Algérie avec la Turquie, qui s’est consolidée avec "cette aide précieuse de moyens de protection mais surtout par des appareils respiratoires du type que nous souhaitons et qui aident les personnes en souffrance respiratoire".

Il a évoqué, à cette occasion, la possibilité de développer un axe de collaboration avec la Turquie afin de se procurer notamment d’autres appareils respiratoires, des appareils PCR pour test et des combinaisons. Le ministre a précisé que ces dons seront acheminés à travers les différentes wilayas et ce, en fonction de la demande et des études établies par les directions régionales de la santé. M. Benbouzid a fait savoir, à ce propos, qu’un avion a décollé samedi matin pour distribuer les dons à Tamanrasset et In Salah.