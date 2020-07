La journée appartient à ceux qui se lèvent tôt. Cette antienne peut irriter ceux qui ont du mal à s'extirper de la couette. Pourtant, avancer un peu son réveil présente plus d'un bienfait qui pourrait permettre de voir votre quotidien sous un nouveau jour.

Et si se lever plus tôt le matin pouvait réveiller une nouvelle énergie en vous ? "Le matin est le premier moment de la journée, c'est au fond l'une des seules choses qu'on maîtrise, il ne dépend que de nous", assure Isalou Beaudet-Regen, auteure de "La magie du matin" (à paraître le 8 avril chez Leduc S. Editions). Une heure, juste une petite heure suffit à prendre du temps pour soi, faire ce qu'on a envie de faire. "Se lever une heure plus tôt c'est 365 heures gagnées sur une année, l'équivalent de nos vacances d'été !" continue l'ancienne couche-tard devenue lève-tôt. Elle incite à considérer le matin comme un échauffement qui permet de donner le ton de la journée.

A première vue, l'idée de remonter le réveil vous donne des sueurs froides. Mais avec une dose de motivation et de volonté (et une certaine discipline c'est certain) vous devriez y arriver. D'autant qu'une fois cette habitude intégrée dans votre routine quotidienne, vous devriez en tirer de multiples bénéfices...

SE LEVER PLUS TÔT POUR ÊTRE PLUS HEUREUX

Les "early risers" se sentiraient plus heureux que les noctambules en bénéficiant davantage d'exposition à la lumière, bonne pour le moral. Les chercheurs de l'université de Toronto ont même démontré que les lève-tôt étaient plus épanouis car plus en phase avec "l'horloge sociale" qui régit l'organisation de la société.

Les "morning people" ont tendance à ainsi être plus optimistes, satisfaits et lucides que les noctambules, quand ces derniers feraient preuve de plus de créativité mais en étant d'un naturel plus pessimiste.

Ce bien-être émotionnel rejaillirait sur la santé "des matinaux" en renforçant leur système immunitaire et en les préservant d'une prise de poids fréquente chez les oiseaux nocturnes. L'exposition à la lumière matinale (encore elle) exercerait en effet une influence d'environ 20 % sur l'indice de masse corporelle, dixit une étude parue dans Plos One. Autrement dit, qui se lève tôt a plus de chances de rester mince.

POUR ARRÊTER DE PROCRASTINER

Avez-vous jamais l'impression que la journée le temps vous file entre les doigts comme l'accroc d'un collant ? Avancer le réveil d'une heure est l'occasion de rattraper ce temps perdu en faisant les choses que vous remettrez toujours au lendemain. Cela peut être écrire un journal, écrire une histoire, faire du yoga... En arrêtant de procrastiner, vous retirez un sentiment de fierté et de plénitude.

POUR SE MAINTENIR EN FORME

Vous faites partie de ces personnes "workaholics" littéralement happées par leur travail de l'arrivée au bureau jusqu'au soir ? Vous n'avez pas de place dans votre emploi du temps, ni de motivation pour déstresser en transpirant dans une salle de sport la nuit tombée. Résultat, vous vous sentez mal dans votre peau. Cessez de culpabiliser en profitant de ce "before" matinal pour faire un peu de remise en forme. Vous pouvez par exemple courir 20 à 30 minutes ou faire une séance de gym à la maison -il existe des applications smartphone qui proposent des exercices disponibles gratuitement, par exemple 7 minutes workout).

POUR REPRENDRE LE CONTRÔLE DE SA VIE

Pour des raisons X ou Y, votre quotidien vous pèse : impression de tourner en rond, de passer à côté de l'essentiel, de ce qui vous tient à cœur... Mais prise dans le tourbillon de la journée, vous manquez de temps pour réfléchir à vos objectifs et éventuellement changer de cap. Plutôt que de tourner en rond et d'accumuler de la frustration, profitez de cette petite plage horaire chaque matin pour vous poser et définir vos envies, vos attentes. Sans distraction extérieure, vous pouvez avancer calmement dans vos projets personnels (par exemple apprendre une nouvelle langue, faire une formation) et vous réaliser pleinement.

POUR GAGNER EN EFFICACITÉ

L'organisation n'est pas votre fort et il vous arrive de vous éparpiller. Se lever plus tôt offre un moment pour repenser son quotidien en préparant sa journée. "Cela peut être par exemple une "to do list" de la journée en listant les choses prioritaires de sa journée, des choses qu'on doit faire mais surtout qu'on a envie de faire" pour sa satisfaction personnelle, précise Isalou Beaudet-Regen.

POUR PENSER À SOI

Etre du matin ne signifie pas forcément être dans la productivité et l'efficacité. Cette heure matinale peut être consacrée au repos de l'esprit. Etre du matin, c'est aussi prendre le temps de ne rien faire, de revenir à soi, à ses sensations corporelles, d'écouter sa respiration par le biais de la méditation ou à travers quelques mouvements de yoga. Faire le vide en soi aide aussi à se mettre dans de bonnes dispositions mentales, sans stress, pour affronter la journée sereinement.