On vit plus heureux quand on est du matin. Des chercheurs de l’université de Toronto sont arrivés à cette conclusion que se lever tôt était gage de bien-être. Bien moins heureux seraient les couche-tard qui ont du mal à sortir du lit le matin. Que les adolescents fêtards se rassurent, cette propension à se réveiller tôt le matin s’affirme à mesure que l’on avance dans l’âge.

Les chercheurs canadiens ont étudié un groupe de 435 adultes âgés de 17 à 38 ans et un groupe de 297 adultes âgés de 59 à 79 ans. Les deux groupes ont répondu à des questionnaires portant sur leur état émotionnel et leur état de santé. Ils ont également été interrogés sur leur moment préféré de la journée.

Les résultats ont montré que le groupe plus âgé avait tendance à être plus du matin tandis que le plus jeune était majoritairement du soir. Autour de 60 ans, seuls 7 % ont des habitudes "d’oiseaux nocturnes". A l’inverse, seuls 7 % des jeunes adultes ont un rythme de vie plus matinal. Des différences qui se traduisent directement dans le sentiment de bien-être ressenti.

"On a remarqué que les personnes plus âgées nous rapportaient plus d’émotions positives que les jeunes adultes et qu’elles étaient plus du matin que les jeunes, résume René Biss, un des chercheurs", cité par The Huffington Post. Et de conclure : "Être “du matin” est associé à plus de “bonheur” dans les deux groupes".

Se lever tôt le matin n’agirait pas que sur le bien-être émotionnel. Les personnes concernées se sentiraient également en meilleure santé parce qu’ils dorment mieux. Un sommeil de qualité qui aurait des effets positifs sur le système immunitaire. Pourquoi est-ce si bon de se lever de bonne heure ? Certainement parce que ce rythme est plus en adéquation avec l’organisation de la société, suppute René Biss. Dans cette optique, les personnes du soir sont plus enclines à souffrir d’un "décalage horaire social".“La société est bien plus organisée autour de l'emploi du temps d'une personne du matin”

Pour être dans le coup et s’épanouir davantage, les noctambules auraient donc plutôt intérêt à changer leur mode de vie, conseillent les chercheurs. Elles peuvent prendre l’habitude de se coucher plus tôt pour se réveiller frais et de meilleure humeur le matin.