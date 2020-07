Le ministère des Ressources en eau a lancé une vaste opération de recensement des infrastructures hydrauliques qui touchera chaque commune d’Algérie, a indiqué jeudi un communiqué de ce département ministériel. Entamée cette semaine, cette opération permet au ministère "de disposer d’une base de données complète sur la consistance détaillée et l’état précis du patrimoine de notre pays en infrastructures hydrauliques.

Précisant qu'il est "déterminé à collecter, rassembler et organiser toutes les informations du terrain afin de pouvoir effectuer un pilotage stratégique efficient", le ministère a expliqué que "jusqu’à aujourd’hui, le potentiel au niveau de nos communes (réseaux, réservoirs, ouvrages communaux, etc.), n’avait jamais été globalement évalué avec précision, dans notre pays continent".

En plus de faciliter le pilotage stratégique, l’inventaire en cours, "favorisera la planification des interventions immédiates de mise à niveau, afin de soulager les zones qui se trouvent en difficulté à cause d’un entretien et d’un suivi déficients", a ajouté la même source. A l’issue de cette opération, "le ministère des Ressources en eau se dotera de son premier système d’information, qui viendra renforcer ses dispositifs décisionnels, en permettant en temps réel, une vision éclairée de la situation des infrastructures hydrauliques en Algérie", a fait savoir le communiqué.

Ce recensement du patrimoine national, naturel et artificiel, découle de la nouvelle stratégie du secteur des Ressources en eau pour l’horizon 2030, a-t-on souligné, ajoutant que cette stratégie fait de "la maîtrise de la connaissance, la valorisation de la ressource, de la lutte contre le gaspillage et de l’adaptation aux changements climatiques, ses principales priorités".

Afin de mener cette opération d’envergure, le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, a chargé l’Agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau (AGIRE) et l’organisme du Contrôle technique hydraulique (CTH), de réaliser cet inventaire.

Les deux organismes s’appuieront sur leurs unités territoriales.