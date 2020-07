La vente des mouton de l'Aïd dans la wilaya de Tizi-Ouzou a été fixée dans 22 points répartis sur l'ensemble des daïras, selon un arrêté du wali Mahmoud Djamaa, diffusé, samedi par la direction locale des services agricoles (DSA).

Ces points de vente seront soumis à un contrôle et une surveillance "rigoureuse" par les services vétérinaires qui sont mobilisés par la DSA à cet effet. Les points de vente d'animaux vivants situés en dehors des marchés autorisés par les communes doivent être obligatoirement déclarés aux services vétérinaires", est-il souligné dans le même arrêté. L'ouverture de ces points de vente de bétail à travers 30 communes de la wilaya, est soumise au protocole sanitaire contre la propagation de la covid-19 et toute infraction aux mesures de prévention entraînera la fermeture immédiate de ces espaces, selon le même document. Une liste de 59 médecins vétérinaires chargés d'assurer la permanence le jour de l'Aid a été, par ailleurs, établie par la DSA et jointe en annexe à l'arrêté du wali.