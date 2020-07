Le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial et les établissements sous tutelle ont participé jeudi à l'atelier de formation virtuel organisé par la Commission régionale de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) pour l'Afrique sur "la gestion des crises dans le secteur du tourisme", indique vendredi un communiqué du ministère.

Le secteur du tourisme était représenté à cet atelier de formation, organisé par visioconférence, par des cadres du ministère et des représentants des établissements sous tutelle, tels que le Groupe HTT (Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme), l'Office national du tourisme (ONT), l'Office national algérien du tourisme (ONAT) et l’Agence nationale de développement du tourisme (ANDT), précise le communiqué. Plus de 55 participants issus de plusieurs pays africains membre de l’OMT y ont pris part, selon la même source. Animé par des experts internationaux spécialisés dans la gestion des crises, l’atelier a porté sur les moyens de gestion de la communication de crise, en général, et dans le secteur du tourisme, en particulier.

Après la partie théorique, les partici pants ont pu mettre en pratique les connaissances qui leur ont été dispensées à travers des exercices interactifs de simulation de gestion de crises. Ce type d'ateliers de formation est à même de "contribuer à la consolidation de la stratégie de communication du ministère de Tourisme visant à renforcer les capacités des spécialistes dans la gestion des crises et de favoriser l’échange d'expériences et de bonnes pratiques en matière de gestion professionnelle des crises", conclut le communiqué.