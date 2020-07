Un projet de réalisation d’un réseau d’adduction d’eau potable de secours au profit des habitants des quartiers périphériques du sud-est de la ville de Médéa, avance à un rythme "soutenu", dans la perspective de sa mise en exploitation, dans les jours à venir, a indiqué, mardi, un responsable local.

Les travaux d’adduction des quartiers de "Chellaalaa", "Sidi-Bouyahia" et "Damiètte", confrontés à des fréquentes perturbations dans l’alimentation en eau potable, sont conduits à une "grande cadence" afin que le projet puisse être opérationnel, d’ici peu, et mettre un terme à la souffrance des citoyens, a affirmé le chef de daira de Médéa, Brahim Boumaaza, précisant que lesdits quartiers seront alimenté, à la faveur de ce projet, à partir du réservoir d’eau implanté au niveau du nouveau pole urbain de Médéa. Outre le règlement du problème de perturbation enregistré au niveau de ces quartiers, qui concentre une population assez importante, la mis en exploitation de ce réseau de secours permettra de "réduire la pression" sur les réservoirs d’eau, situés dans les quartiers "Msallah" et "Tnie t-el-Hdjar" d’où étaient alimentés les quartiers périphériques de la ville de Médéa et d’autres cités du chef-lieu de wilaya, a-t-il expliqué.

Le projet devrait garantir, selon le chef de daira, une meilleure répartition de l’eau potable entre les différents quartiers et assurer, en même temps, une alimentation régulière des foyers impactés par ces perturbations.