Une opération d’aménagement de cinq (5) zones d'activités industrielles sera "prochainement" lancée dans la wilaya de Khenchela, a indiqué mardi, le wali, Ali Bouzidi.

"Dès la fin des procédures liées aux consultations et appels d’offres, débutera l’opération d’aménagement des zones des activités de Bouhmama, Kaïs, Baghaï-1, Baghaï-2 et Babar", a affirmé le chef de l’exécutif local dans un point de presse, en marge de sa visite à la zone des activités industrielles de la ville de Khenchela.

Il a également précisé que le marché d’aménagement de la zone des activités de Baghaï-1 a été passé et l’entreprise entamera les travaux "dans les prochains jours". Une enveloppe financière de 1,4 milliard DA a été dégagée du Fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales pour l’opération, a-t-il dit en soulignant que le bureau d’études et d’analyse des programmes et activités de développement local du ministère de l’Intérieur, des Collectivités Locales et de l’Aménagement du territoire élabore actuellement une carte économique sur la wilaya de K henchela devant dégager les terrains susceptibles d’être mis à la disposition des investisseurs en fonction des spécificités de chaque région.

L’aménagement d’une première tranche de 30 hectares sur 107 ha, retenus pour la zone des activités de Baghaï-1 permettra à des investisseurs de lancer la concrétisation de leurs projets, a affirmé M. Bouzidi. Un appel d’offres a été lancé pour la sélection d’un bureau d’études qui concevra une mini-zone des activités de transformation sur 10 ha dans la commune de Bouhmama parallèlement à l’engagement des travaux d’aménagement d’une grande zone des activités sur 50 ha à Kaïs, a ajouté le wali qui a précisé que les travaux d’aménagement ainsi projetés portent sur la réalisation de routes, la pose des divers réseaux d’éclairage publics, d’eau et d’assainissement et la construction de châteaux d’eau.

L’objectif de l’opération est d’encourager l’investissement industriel en vue de réduire la facture des importations en œuvrant dans le cadre de la démarche de l’Etat de relance de l’investissement local et l’élimination des entraves et écueils rencontrés par les opérateurs économiques.