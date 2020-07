Abritée par la salle "hôtel de police" limitrophe au siège de la sûreté de wilaya d’Oran, cette cérémonie s’est déroulée en présence du conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l’étranger, Nazih Berradmane, du wali d’Oran, Abdelkader Djelaoui, d'autorités civiles, militaires et judiciaires de la wilaya, du chef de bureau de wilaya des retraités de la police et d'élus locaux. Dans un message lu au début de la cérémonie le Directeur général de la Sûreté nationale, Khalifa Ounissi félicite les agents de police de leur fête nationale, saluant leurs efforts pour protéger le citoyen et ses biens et leur travail inlassable pour assurer la sécurité du citoyen, notamment dans la conjoncture sanitaire exceptionnelle. Pour sa part, le chef de sûreté de wilaya d'Oran, le contrôleur de police Douissi Djillali a souligné que "cet anniversaire de recouvrement d'un des symboles de la sou veraineté nationale est devenu une fête annuelle à laquelle la Direction générale de la Sûreté nationale lui accorde toute l'attention, déclarant "cela est du au statut qui distingue notre institution de longue date au niveau territorial et international et à l'expérience acquise par la police algérienne au fil du temps". Par la même occasion, il a donné un exposé sur les structures de sûreté dont dispose Oran dont des infrastructures médicales et sociales destinées à la prise en charge des agents et cadres de la sûreté nationale dans cette wilaya. Au passage, l'inspecteur régional de la police, Balaini Mustapha promu au grade de contrôleur général de la police a été honoré en plus de 3 retraités de la police et des listes médicales qui veillent à faire face à la pandémie du Covid-19 représentées par le directeur de wilaya de la santé et de la population d'Oran.