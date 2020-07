L'entraîneur croate du Ahly Djeddah (Div.1 saoudienne de football) Vladan Milojevic, a chargé l'un de ses adjointe pour suivre de loin l'ailier international algérien Youcef Belaïli, bloqué en Algérie, et le soumettre à un travail spécial sur le plan nutritionnel et physique, rapporte dimanche la presse locale.

Le membre du staff technique de la formation saoudienne va ainsi rester en contact permanent, via les réseaux sociaux, avec Belaïli pour contrôler le travail effectué par le natif d'Oran chez lui, précise la même source.

Cette démarche démontre l'intention du technicien croate à compter sur les services de Belaïli en vue des prochaines rencontres, d'autant qu'il le considère comme l'un des joueurs clés de son équipe, selon la même source. "Vladan Milojevic veut préserver la forme du joueur en vue de l'intégrer directement dans l'entraînement collectif dès son retour à Djeddah", souligne le quotidien Al-Iqtisadia. La direction du Ahly a multiplié les efforts pour permettre à Belaïli de rentrer en Arabie saoudite, avant la reprise du championnat prévue le 4 août prochain. Son retour est annoncé après les fêtes de l'Aïd Al-Adha.

La compétition en Arabie Saoudite est suspendue depuis mars en raison de la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19). Outre Belaïli, le défenseur international algérien Djamel-Eddine Benlameri a également raté la reprise des entraînements avec son club d'Al-Shabab, puisqu'il se retrouve depuis quelques semaines à Alger. Sacré meilleur joueurs interclubs, trophée décerné en janvier dernier par la Confédération africaine de football (CAF), Belaïli (28 ans) avait rejoint Al-Ahly Djeddah en 2019 en provenance de l'ES Tunis, pour un contrat qui court jusqu'en 2022.