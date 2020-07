L'athlète algérien et médaillé d'or aux Jeux olympiques-2012 sur le 1500m Taoufik Makhloufi, bloqué depuis des mois à Johannesburg (Afrique du Sud) en raison de la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19), sera rapatrié "dans les prochaines heures", a annoncé samedi soir le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi.

Le premier responsable du département ministériel a souligné sur les réseaux sociaux que "les efforts de l'Etat se poursuivent pour rapatrier les autres athlètes coincés dans d'autres régions à travers le monde".

Le médaillé d'argent sur la même distance lors des derniers Mondiaux-2019 disputés à Doha et aux JO de Rio-2016 avait multiplié dernièrement les appels, via notamment les réseaux sociaux, pour être rapatrié.

La compagnie nationale Air Algérie, dans le cadre des instructions du président de la République Abdelmadjid Tebboune, a entamé depuis quelques jours une opération de rapatriement des ressortissants algériens coincés à l'étranger en raison de la pandémie de Covid-19.

Pour rappel, l'espace aérien algérien demeure fermé depuis le 19 mars derni er dans le cadre des mesures préventives prises à la suite de la propagation du coronavirus.