Avant la suspension des activités et la fermeture des infrastructures sportives sur décision du ministère de la Jeunesse et des Sports, la FASACK avait organisé un seul championnat d’aviron en salle et deux régates de sélection pour l’élite, en plus du National d’hiver en kayak. "En cas d’évolution favorable de la situation sanitaire dans le pays d’ici à septembre, on fera en sorte d’organiser deux compétitions, à savoir la 2e manche du championnat d’Algérie kayak en plus du championnat d’aviron" au mois de novembre, a indiqué à l’APS, Abdelmadjid Bouaoud. Le désir de ce dernier est d'aller au terme de la saison 2019-2020 : "On souhaite que les conditions s’améliorent pour pouvoir terminer notre saison. Si c'est le cas, les athlètes bénéficieront des mois de septembre et octobre pour se préparer, avant de reprendre les compétitions". Dans le cas contraire, la fédération sera obligée d'annoncer la fin de la saison, selon la même source.