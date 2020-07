Le conseiller à la Maison Blanche Chris Liddell, un allié du président Donald Trump, sera le candidat de Washington pour devenir le futur secrétaire général de l'OCDE, ont rapporté samedi des médias locaux.

Il s'agit de Chris Liddell, qui a les nationalités américaine et néo-zélandaise, actuellement chef de cabinet adjoint à la Maison Blanche et qui dispose d'une expérience internationale, a fait savoir un responsable gouvernemental. Diplômé de l'université d'Oxford, il a été haut dirigeant dans plusieurs entreprises, notamment Microsoft et General Motors.

Le secrétaire général actuel de l'Organisation de coopération et de développement économiques, le Mexicain Angel Gurria, a annoncé début juillet qu'il ne serait pas candidat à un quatrième mandat.

Le processus de sélection du nouveau secrétaire général sera lancé le 1er août. Les membres du Conseil de l'OCDE désigneront le successeur de M. Gurria pour un mandat d'une durée de 5 années, qui commencera en juin 2021.

Ayant son siège à Paris et regroupant surtout des pays développés, l'OCDE a un rôle essentiellement consultatif, m ais a su se rendre utile en s'emparant du chantier très technique de la lutte contre l'évasion fiscale ou en rendant de multiples rapports très attendus, comme celui des évaluations des systèmes scolaires (Pisa).