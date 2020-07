La Turquie a lancé une expédition d’analyse au sud et à l’est de l’île grecque de Kastellorizo en mer Egée, appuyée par le déploiement de navires militaires, une mission contestée par Athènes y voyant une "provocation", rapportent des médias citant des sources officielles.

La Turquie a annoncé récemment, par un message sur le système d’information maritime international Navtex, son intention de procéder, jusqu’au 2 août, à des analyses sismiques au sud et à l’est de l’île grecque de Kastellorizo.

Le trajet du navire d’exploration turc Oruç-Reis se situe pour deux tiers en zone maritime grecque.

Ankara conteste depuis des décennies la délimitation de ces eaux territoriales.

Hami Aksoy, porte-parole du ministre turc des affaires étrangères, s’est dit "étonné mercredi que l’île de Kastellorizo, large de 10 km2, à 2 km seulement d’Anatolie [en Turquie] et à 580 km du continent grec puisse offrir à la Grèce une souveraineté sur tout l’espace environnant".

Dans le même temps, "dix-huit navires de la marine turque ont été déployés au sud de la mer Egée, et deux avions F-16 turcs ont survolé les territoires grecs à plusieurs reprises", selon des sources médiatiques.

"La Grèce ne va pas tolérer de violation de ses droits souverains et va faire tout ce qui est en son pouvoir pour les défendre", a déclaré jeudi le porte-parole du gouvernement grec, Stelios Petsas, avant que le Premier ministre, Kyriakos Mitsotakis, ne s’entretienne sur le sujet avec tous les chefs de parti.

Pour Athènes, ces actions sont le signe d’une "escalade de la tension dans la région". Selon des médias, la marine grecque s’est mise "en alerte" dès mardi soir. Selon le ministère de la défense, "environ 85 % de la flotte grecque se trouve en mer Egée au sud de Smyrne.

Les congés des militaires ont été suspendus jusqu’à nouvel ordre et le chef d’état-major, Konstantinos Floros, a dû rentrer précipitamment d’une visite à Chypre".