La justice jordanienne a ordonné samedi la fermeture du syndicat des enseignants pour une durée de deux ans, une décision liée à une enquête sur des "infractions financières", a indiqué l'agence Petra.

Cette décision intervient trois jours après une manifestation organisée par l'Association des enseignants qui a réuni des centaines de manifestants demandant au gouvernement d'honorer un accord sur des hausses de salaires.

Cet accord avait été conclu l'année dernière entre le syndicat, qui représente 100.000 enseignants, et le gouvernement après un mois de grève. Les enseignants demandaient une hausse de 50% de leurs salaires et ont obtenu l'année dernière des revalorisations allant de 35% à 75%.

Mais en avril, le gouvernement a indiqué qu'il gèlerait les hausses de revenus du secteur public cette année, en raison notamment de la crise économique causée par la pandémie de nouveau coronavirus.

Cette annonce a provoqué la colère du syndicat des enseignants, qui a organisé une manifestation mercredi, durant laquelle leur leader, Nassir al-Nawassra a exhorté les autorités à respecter leurs promesses. S amedi, le procureur général Hassan Abdallat a ordonné la fermeture du quartier général et des bureaux du syndicat dans tout le pays pour une durée de deux ans, selon Petra. Il a également convoqué des membres du Conseil syndical pour des interrogatoires sur "des accusations de crimes et de corruption", a ajouté l'agence officielle. Petra n'a pas précisé la nature des "crimes" présumés mais il s'agit notamment d'"infractions financières" selon le procureur, cité par l'agence. M. Abdallat a également émis une obligation de silence sur les enquêtes en cours dans cette affaire, d'après Petra.