Le président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed a nommé samedi le vice-Premier ministre Mahdi Mohamed Guled au poste de Premier ministre du pays par intérim, à la suite de la destitution de Hassan Ali Khaire par le Parlement.

Dans un décret présidentiel, le chef de l'Etat somalien a également indiqué que M. Guled continuerait à gérer les affaires du gouvernement de manière intérimaire jusqu'à ce qu'un remplacement soit effectué. "Le décret présidentiel est basé sur le principe de la construction de l'Etat et du développement dans notre pays jusqu'à ce que le président nomme un Premier ministre qui formera un gouvernement capable qui accélérera encore la réalisation des aspirations du peuple somalien", a déclaré le président Mohamed dans un communiqué publié à Mogadiscio, soulignant que la Somalie organisera des élections crédibles et en temps opportun, en conformité avec la Constitution et la loi électorale.

La nomination de Mahdi Mohamed Guled intervient quelques heures après que l'ancien Premier ministre Hassan Ali Khaire a perdu un vote de défiance au Parlement à la suite d'un possible désaccord avec le chef de l'Etat sur les prochaines élections.

Samedi, le Parlement somalien a voté par 170 voix contre 8 en faveur de la destitution de M. Khaire de ses fonctions lors du vote de la motion de censure qui a bénéficié du soutien de députés du gouvernement et de l'opposition.

Toutefois, les partis d'opposition ont d'ores et déjà condamné la destitution de l'ancien Premier ministre, affirmant qu'elle ferait dérailler le récent accord sur le processus électoral conclu à Dhusamareb par les dirigeants des Etats fédéraux et régionaux du pays.

"La motion de censure contre le Premier ministre n'était pas à l'ordre du jour de la Chambre, aucun texte n'a été déposé détaillant la raison du vote, et il n'y a pas eu les signatures de 50 députés. Et il n'y a pas eu de débat ni de vote", ont-ils déclaré dans un communiqué commun.

MM. Mohamed et Khaire avaient rejoint cinq présidents régionaux pour une réunion de quatre jours cette semaine dans la ville de Dhusamareb, la capitale de l'Etat de Galmudug, où ils s'étaient accordés sur la tenue d'élections crédibles et opportunes et avaient également décidé de nommer un comité technique conjoint pour fournir des orientations sur le processus et le modèle de l'élection.

La Somalie, nation de la Corne de l'Afrique, doit organiser des élections lég islatives à la fin de 2020, tandis que les élections présidentielles doivent avoir lieu au début de 2021.