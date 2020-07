Les forces navales égyptiennes et françaises ont mené samedi des exercices navals en mer Méditerranée, ont indiqué les forces armées égyptiennes dans un communiqué.

Deux frégates furtives, une de chaque marine, ont participé aux exercices, a indiqué un porte-parole militaire égyptien dans un communiqué.

Les exercices se sont concentrés sur les méthodes d'organisation de la coopération pour mettre en oeuvre des missions de combat contre des formations navales hostiles ainsi que sur l'engagement avec des cibles de surface et aériennes.

Les exercices visent à renforcer la coopération entre les forces armées égyptiennes et françaises d'une manière qui contribue à améliorer les compétences et à échanger des expériences ainsi qu'à préserver la sécurité et la stabilité en Méditerranée, a déclaré le porte-parole.

L'Egypte organise régulièrement des exercices militaires conjoints avec d'autres pays afin de renforcer la collaboration militaire et d'échanger des expériences militaires.