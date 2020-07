La Pologne compte sortir de la "Convention d'Istanbul", traité européen sur les violences faites aux femmes, a indiqué le ministre de la justice, Zbigniew Ziobro.

Zbigniew Ziobro a précisé lors d'une conférence de presse que son département allait demander lundi au ministère de la Famille d'entamer une procédure de retrait du traité. "Il contient des éléments de nature idéologique, que nous considérons comme nuisibles", a dit le ministre.

Vendredi, des milliers de personnes, dont une majorité de femmes, ont manifesté à Varsovie et dans d'autres villes contre le projet de dénonciation du traité.

Adoptée en 2011 par le Conseil de l'Europe, la "convention d'Istanbul" est le premier outil supranational à fixer des normes juridiquement contraignantes en vue de prévenir la violence contre les femmes. La Pologne a signé en 2012 et ratifié trois ans plus tard la Convention d'Istanbul.