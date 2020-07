Hanna, premier ouragan de l'année 2020 sur la côte Atlantique, a été rétrogradé dimanche en tempête tropicale en balayant le Texas, accompagnée de fortes pluies et de bourrasques alors que des crues soudaines menacent encore cet Etat du sud des Etats-Unis qui subit déjà l'épidémie de Covid-19.

La tempête de catégorie 1 a été rétrogradée en tempête tropicale par le Centre national des ouragans des Etats-Unis vers 06H00 GMT, mais des vents continuaient de souffler à quelque 115 km/heure. Hanna a gagné l'île Padre samedi à 17 heures locales (22h00 GMT) et a balayé les côtes en tant que tempête de catégorie 1 avec des vents allant jusqu'à 145 kilomètres à l'heure, a indiqué le Centre national des ouragans.

Aucune victime ou dégât d'ampleur n'étaient signalés dans l'immédiat.

Hanna était à une centaine de kilomètres de Corpus Christi, au Texas, lorsqu'il a atteint les terres. La ville de 325.000 habitants, qui est l'un des principaux foyers d'infection de l'épidémie de coronavirus au Texas, avait fermé bibliothèques et musées alors que les habitants se préparaient à la tempête, ont rapporté les médias locaux.

Les dégâts sont apparus limités dans un premier temps, avec seulement quelques inondations et des coupures de courant localisées.

Selon des images des services météorologiques de Corpus Christi, l'eau a atteint le musée d'art de la ville, situé en bord de mer.

D'autres, diffusées par la chaîne CBS montraient des routes et un camping de la ville jonchés de débris et d'arbres abattus, ainsi que plusieurs bâtiments semble-t-il démolis.

Les autorités locales se préparaient aussi à la possible apparition de tornades pendant la nuit dans certaines zones côtières, selon les médias locaux.