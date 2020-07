Prés de 500 ressortissants algériens rapatriés de l’étranger, sont pris en charge dans des établissements hôteliers de la wilaya de Tipasa, dans le cadre des mesures de confinement sanitaire, décidées par le Gouvernement, pour prévenir la propagation du nouveau coronavirus (covid-19), a indiqué à l’APS le wali, Moussa Hadj Omar.

Il s’agit du transfert, dans la soirée d’hier vendredi, à partir de l’aéroport international Houari Boumedienne, de quelque 469 ressortissants algériens, dont 239 rapatriés de Belgique et 230 autres d’Allemagne, vers quatre hôtels de la wilaya, a ajouté le chef de l’exécutif.

Ce même responsable a souligné qu'ils sont pris en charge dans de "très bonne conditions" avec l’"application stricte du protocole préventif contre la propagation de la pandémie de la covid-19", a-t-il assuré.

Ces ressortissant, transportés de l’Aéroport international Houari Boumedienne (Alger) vers la wilaya de Tipasa, à bord de 21 bus mobilisés à cet effet, seront soumis à une période de confinement de 14 jours, au niveau des établissements hôteliers "Es-salam" de Bo u Ismail, "la Corne d’Or", "Matares" et "El Beldj" de Tipasa, a-t-il ajouté.

"Des staffs médicaux ont été affectés pour leur assurer une couverture sanitaire, parallèlement à la garantie de toutes les conditions nécessaires pour leur bonne prise en charge", a, encore, informé le wali Hadj Moussa.

Le chef de l’exécutif de Tipasa, qui avait présidé, jeudi dernier, une réunion élargie aux membres de la commission de la wilaya en charge de la coordination des efforts de lutte contre la pandémie, et des responsables locaux, dont les chefs des daïras de Bou Ismail et Tipasa, avait particulièrement souligné son engagement personnel à assurer "le bon déroulement du transfert et de l'accueil de ces ressortissants algériens".

Cette opération de prise en charge des Algériens rapatriés de l’étranger, dans des établissements hôteliers de la wilaya, est la 4ème du genre organisée à Tipasa, depuis la déclaration de la pandémie de la covid-19 en Algérie.