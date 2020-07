Un total de 306 ressortissants algériens rapatriés du Canada, samedi, ont été placés en confinement au niveau de la résidence officielle de l’Institut algérien du pétrole (IAP) de la ville de Boumerdes, a-t-on appris auprès du responsable de la cellule de communication de la direction de la santé et de la population de la wilaya.

"Ces ressortissants bloqués au Canada ont été rapatriés au titre des mesures de prise en charge des algériens coincés à l’étranger en raison de la pandémie du nouveau coronavirus", a indiqué à l’APS, Mohamed Barki.

Il ont été accueillis à l’aéroport international Houari Boumedienne (Alger), d’où ils ont été transportés, par bus publics, jusqu’à la résidence de l’Institut algérien du pétrole (IAP) de Boumerdes, " où ils seront placés en confinement durant 14 jours pour assurer leur protection (et celle des leurs) contre la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19)", a –t-il assuré.

Selon le même responsable, la wilaya de Boumerdes a accueilli, dans la nuit de vendredi, prés de 300 autres ressortissants algériens rapatriés de France, pris en char ge au niveau d’un complexe touristique privé de Zemmouri EL Bahri ( à l‘est de la wilaya), toujours au titre des mêmes mesures prises par les autorités publiques pour assurer la prise en charge des algériens bloqués dans différents pays étrangers, en raison de la pandémie de la Covid-19, a-t-il indiqué.

"La wilaya a mobilisé tous les moyens matériels et humains nécessaires pour assurer l’accompagnement, l’hébergement et une bonne prise en charge médicale de ces ressortissants algériens", a affirmé la directrice de la santé de la wilaya, Laliame Fatiha.