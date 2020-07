Le Brésil a recensé 1.211 nouveaux décès liés au COVID-19 au cours des dernières 24 heures, ce qui a amené le total de morts à 86.449, a annoncé samedi le ministère de la Santé.

Durant la même période, 51.147 nouveaux cas confirmés ont été signalés, portant leur nombre à l'échelle nationale à 2.394.513, selon le ministère. L'Etat de Sao Paulo, où la pandémie a causé le plus grand nombre de morts dans le pays, a jusqu'à présent enregistré 21.517 décès, dont 311 signalés au cours de la journée précédente, suivi par celui de Rio de Janeiro et de Ceara, avec respectivement 12.808 et 7.476 décès, a-t-il ajouté. Samedi également, le président brésilien Jair Bolsonaro a annoncé que ses tests de dépistage du COVID-19 étaient revenus négatifs.

Il avait été testé positif le 7 juillet et avait depuis été confiné dans la résidence présidentielle officielle à Brasilia.