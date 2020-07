Un homme de 61 ans de la ville côtière de Da Nang a été testé positif au COVID-19, soit la deuxième transmission communautaire signalée ces deux derniers jours dans cette ville du centre du Vietnam, après plusieurs mois sans nouvelles infections dans le pays.

L'homme, qui réside dans le quartier de Thanh Binh, dans le district de Hai Châu, a été testé positif au Covid-19 samedi soir, portant à 418 le nombre total des contaminations dans le pays. Le rapport du Comité directeur national pour la prévention et le contrôle du COVID-19 dimanche a indiqué que le patient est traité en soins intensifs à l'hôpital de Da Nang.

Les autorités locales recherchent les personnes avec lesquelles il avait récemment été en contact pour effectuer des tests et les mettre en quarantaine si nécessaire. Le ministère de la Santé a mis en place trois équipes spéciales pour soutenir les autorités de Da Nang dans la prévention et le contrôle du COVID-19. Par ailleurs, le Premier ministre vietnamien, Nguyen Xuan Phuc a ordonné l’ouverture d’une enquête sur un "réseau d’immigration illégale qui a fait passer 52 ressortissants chi nois" au Vietnam. Ces ressortissants ont été arrêtés dans la ville de Da Nang.

Le vice-ministre de la Sécurité publique, Nguyen Van Son a déclaré samedi lors d'une réunion gouvernementale que les autorités n'avaient pas encore confirmé si l’un des étrangers entré illégalement à Da Nang était la source de l'infection. Le Vietnam n’a enregistré aucun décès lié au Covid-19.