Le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies (CDC) a signalé 72.219 cas supplémentaires d'infection au nouveau coronavirus vendredi, alors que les données d'hospitalisation aux Etats-Unis ont augmenté à un rythme jugé alarmant cette semaine.

Ces données "ont été très erratiques cette semaine, mais ce que nous avons vu est alarmant", s'est inquiété le COVID Tracking Project, une organisation bénévole de collecte de données.

Les décès augmentent avec trois semaines de retard sur les cas, ce qui laisse entrevoir quelques semaines très difficiles à venir pour les Etats-Unis, selon le CTP. Les Etats et territoires américains ont fait état de 5,5 millions de tests de dépistage cette semaine, découvrant à cette occasion environ 468.000 nouveaux cas, a ajouté le centre.

L'augmentation d'une semaine à l'autre des nouveaux cas d'infection est plus modeste cette semaine qu'elle ne l'a été au cours des quatre dernières semaines.

Cependant, la croissance des tests nationaux a également ralenti.

Ce ralentissement "est probablement en partie le reflet d'un ralentissement de la croissance des tests", note le CTP. Le nombre de patients hospitalisés se rapproche maintenant du pic atteint à la mi-avril, au plus fort de l'épidémie dans le Nord-Est.

A l'époque, New York et le New Jersey représentaient à eux seuls 45% des hospitalisations. Actuellement, le Texas, la Floride et la Californie accueillent environ la moitié du nombre total de patients atteints de COVID-19, selon le CTP.

Plus de 4.073.000 cas d'infection ont été signalés aux Etats-Unis, le nombre de décès approchant des 145.000 en date de vendredi après-midi, selon un décompte de l'Université Johns Hopkins.