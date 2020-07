Quatre "roquettes Katioucha" ont atteint vendredi la base militaire de Basmaya, dans le sud-est de Bagdad, mais sans faire de victimes, a déclaré l'armée irakienne.

L'attaque a eu lieu dans l'après-midi lorsque la première roquette est tombée sur un entrepôt de véhicules blindés, la seconde sur des caravanes dans le camp, et les deux autres sur un terrain vague, a indiqué le service de presse du Commandement des opérations conjointes (JOC) irakien dans un communiqué.

L'attaque n'a causé que des dommages matériels, et personne n'a été blessé ou tué, selon le communiqué du JOC. Les premières informations indiquent que les roquettes ont été lancées depuis la région d'al-Dainiyah dans la province voisine de Diyala, a déclaré le JOC sans donner plus de détails. Jusqu'à présent, aucun groupe n'a revendiqué l'attaque à la roquette, mais les bases militaires irakiennes abritant des soldats américains à travers l'Irak et l'ambassade des Etats-Unis dans la zone verte à Bagdad ont été fréquemment visées par des attaques au mortier et à la roquette.

Plus tôt dans la journée, Tahsin al-Khafaji, porte-parole du JOC, a déclaré dans un communiqué que les forces internationales de la coalition dirigée par les Etats-Unis, chargées de combattre le groupe terroriste de l'Etat islamique (IS), remettraient aux forces de sécurité irakiennes de nouveaux sites militaires.

"La coalition internationale va bientôt remettre certains des sites" conformément à un calendrier convenu entre le gouvernement irakien et la coalition, a indiqué M. al-Khafaji.

Plus de 5.000 soldats américains ont été déployés en Irak pour soutenir les forces irakiennes dans les combats contre l'Etat islamique, principalement par la prestation de formations et de conseils aux forces irakiennes.