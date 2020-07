Un accident de la circulation impliquant un minibus et un camion-remorque a fait au moins 15 morts et plusieurs blessés vendredi près de Niakara, au nord du pays, ont rapporté vendredi des témoins.

Le minibus de transport interurbain en provenance de Korhogo pour Bouaké a violemment percuté l'arrière du camion-remorque en stationnement sur la chaussée du fait d'une panne mécanique.

Les victimes sont principalement les occupants du véhicule de transport.

Les témoins indiquent que l'excès de vitesse du minibus et l'absence de signalisation de la présence du gros camion en panne sur la chaussée, sont les causes du choc mortel entre les deux engins.

L'imprudence des conducteurs et la dégradation des voies constituent les principales causes des accidents de la circulation qui surviennent de manière récurrente en Côte d'Ivoire.