L’Union européenne va limiter l’exportation vers Hong Kong de technologies qui pourraient être utilisées pour la surveillance ou la répression, indique un projet de document européen. Exprimant leur "vive inquiétude" à la suite de l’instauration à Hong Kong d’une loi de sécurité nationale imposée par la Chine, les Vingt-Sept se sont mis d’accord vendredi sur une série de sanctions, incluant des restrictions commerciales ainsi qu’une révision des accords de visas avec l’île.

Le document, qui a le soutien des ambassadeurs européens, dit que l’UE va "surveiller davantage et limiter l’exportation de technologies et d’équipements spécifiques sensibles avec un usage final à Hong Kong, notamment s’il y a matière à soupçonner des utilisations non souhaitées liées à la surveillance interne, l’interception de communications internes ou la cybersurveillance". Le document doit entrer en vigueur mardi.