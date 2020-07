La Chine a lancé samedi un satellite de cartographie à haute résolution dans l'espace depuis le Centre de lancement de satellites de Taiyuan, dans la province chinoise du Shanxi (nord), rapporte l'agence Chine Nouvelle.

Le satellite Ziyuan III 03 a été lancé par une fusée porteuse Longue Marche-4B à 11h13 (heure de Pékin), a annoncé le centre. Il s'agit du 341e lancement de la série des fusées porteuses Longue Marche.

Deux autres satellites pour la détection de la matière noire et la collecte de données commerciales étaient également à bord. Ils ont été mis au point par la société Shanghai ASES Spaceflight Technology Co. Ltd. Les trois satellites sont tous entrés sur les orbites préétablies, d'après des sources du centre de Taiyuan.