Des plasticiens algériens prennent part à une exposition internationale virtuelle sur la calligraphie arabe et l'enluminure, organisée via les réseaux sociaux avec la participation de 111 artistes de 14 pays, selon les organisateurs.

Les tableaux des artistes seront exposés sur la page Facebook des deux associations organisatrices de cette manifestation, à compter du 27 juillet en cours. Parmi les artistes algériens ayant pris part à cette exposition figurent Abderrahmane Kara, Hamza Azaoui, Mohamed Ayache Wahiba Bediaf, Widad Daouadi et Youcef Khlifi et ce aux côtés d'artistes originaires de Tunisie, du Tchad, de Thaïlande, d’Egypte, de Syrie, de Libye et d’autres pays.