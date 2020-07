La Commission ministérielle de la fatwa a émis, vendredi, une fatwa sur la prière de l'Aïd El Adha qui doit être accomplie à domicile, en groupe ou individuellement sans prêche (Khotba), et ce une demie heure après la levée du soleil, soulignant que l'égorgement des bêtes de sacrifice doit se faire après l'accomplissement de la prière.

La commission a invité les mosquées a diffuser "le takbir" (évocation d’Allah) et le tasbih via les haut-parleurs pour préserver cette tradition et perpétuer cette pratique religieuse, et répandre la joie et le bonheur en cette journée de fête religieuse".

"Se concurrencer dans la réalisation des actes aimés et recommandés fait partie des grands actes en ces jours de Dou Al Hijja à travers notamment le renouvellement du repentir, el Istighfar (imploration de pardon), la tolérance, la cohésion, la récitation du Coran, le Dhikr et le Takbir en sus de l’aumône et le jeune le jour de Arafat", a rappelé la commission.

Par cette occasion, la commission a plaidé pour le "respect des gestes barrières pour un Aïd sans contamination, dont le respect des me sures d’hygiène et de sécurité outre la désinfection des outils d’égorgement".

Elle a également rappelé l’impératif du port de la bavette et la distanciation physique en évitant les visites familiales et les cimetières.