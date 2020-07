L'international algérien Yacine Brahimi a largement contribué à la victoire d'Al Rayyan contre le Qatar SC (2-1), mi-temps (1-1) vendredi pour le compte de la reprise du championnat qatari (18e journée).

Menée au score (1-0) sur un but de Rodriguez (10'), Al Rayyan a égalisé grâce au milieu du terrain algérien qui a transformé un penalty juste avant la pause pour son 12ème but de la saison en QSL en 18 matchs. L'ancien joueur du FC Porto est également impliqué dans le but de la victoire inscrit par son coéquipier Yoha Boli à cinq minutes de l'épilogue après une première tentative de Brahimi sur le poteau.

Avec 12 buts inscrits cette saison, Brahimi rejoint son compatriote Baghdad Bounedjah et l'international Akram Afif en tête du classement des buteurs.