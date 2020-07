La JS Saoura a considéré jeudi que la consultation écrite des membres de l’assemblée générale de la Fédération algérienne de football (FAF) sur le sort des championnats nationaux 2019-2020, suspendus en raison de la pandémie de coronavirus, est une "manipulation" et du "populisme".

"La direction de la JS Saoura considère que cette consultation écrite est une manipulation et du populisme, visant à préparer les prochaines élections de la FAF, sans tenir compte de la situation sanitaire générale du pays", induite par la pandémie de coronavirus (Covid-19), a écrit le pensionnaire de la Ligue 1 sur sa page Facebook. Le club du Sud-Ouest du pays a joint à son communiqué, une photo du formulaire de la consultation écrite que l'homme fort de la JSS, Mohamed Zerouati, a refusé de remplir, tout en le signant, avec le cachet du club.

Sur le formulaire, en bas, est écrit au stylo que "la consultation écrite est synonyme de manipulation et populisme pour faire plaisir à des intérêts particuliers en prévision des élections de la FAF". Cette dernière a lancé mardi une consult ation écrite auprès des membres de l’assemblée générale pour se prononcer sur l'issue de la saison sportive 2019-2020. Le formulaire en question propose d’abord deux choix A et B : poursuite ou arrêt de la saison.

Dans le cas où la seconde option est cochée, chaque membre aura à choisir entre B1, B2 et B3 qui équivalent à : saison blanche (résultats de la saison 2019-2020 annulés), désignation des lauréats, clubs qui accèdent et ceux qui rétrogradent et enfin désignation des lauréats, des clubs qui accèdent mais sans relégation.

La FAF a fait savoir aux membres qu'ils auront jusqu'au 26 juillet à minuit pour envoyer leurs réponses.