Cent-onze (111) ressortissants algériens bloqués en Italie depuis la suspension du trafic aérien, causée par la pandémie du coronavirus, sont arrivés jeudi à l’aéroport international Mohamed Boudiaf de Constantine.

Ces ressortissants ont été rapatriés à bord d’un avion de la compagnie arienne nationale Air Algérie en provenance de la ville de Rome (Italie), a-t-on indiqué.

Accueillis par les représentants des autorités locales ainsi que les responsables des secteurs concernés par leur prise en charge durant la période du confinement sanitaire de 14 jours, les citoyens rapatriés ont été acheminés vers six (6) établissements hôteliers de la wilaya de Constantine, à savoir, El Hocine et El Khyam, a la ville Ali Mendjeli, l’Arc en Ciel dans la commune d’El Khroub, et Ibis, Marriott et Novotel, au chef-lieu, selon le directeur locale du tourisme, Noureddine Bounafaâ. De son côté, le directeur de la santé par intérim, Adil Daâs, a assuré que six (6) équipes médicales seront mobilisées en vue d’assurer le suivi quotidien de l’état de santé des citoyens rapatriés durant la période de con finement.

A noter que deux (2) vols de rapatriement de 272 ressortissants algériens depuis la Malaisie et 286 de l’Egypte sont attendus à Constantine le 25 et 26 juillet courant.

Pour rappel, ces opérations relèvent d’un programme de rapatriement de 5.926 ressortissants algériens bloqués dans plusieurs pays étrangers, lancé lundi dernier.